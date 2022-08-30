Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка не так давно розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом. Після цього Дорофєєва засвітилася на відпочинку з другом родини – ресторатором Михайлом Кацуріним. Трохи згодом стало відомо, що пара зустрічається. Дантес почав активно з'являтися разом з Дашею Кацуріною, колишньою дружиною Михайла. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Дорофєєва вирішила поговорити з фанатами.

"Задайте мені питання", - написала Надя.

"Надя, ти не задовбалася?", - написав фанат, питаючи у Дорофєєвої.

"Є таке", - зізналася зірка.

Також знаменитість опублікувала фото, на якому позувала в одній футболці. Зірка стояла на вулиці, вражаючи стрункими ніжками та втомленим виглядом.

Повідомлялося, що Надя Дорофєєва вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками у Stories. Одна з передплаток попросила співачку показати фотографію, яку ще ніхто не бачив.

На це знаменитість відповіла публікацією разом із новим коханим київським ресторатором Михайлом Кацуріним. На фото Дорофєєва позує із величезним букетом квітів. Обранець зірки тим часом обіймав її однією рукою і ніжно цілував.

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