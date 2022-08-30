Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая не так давно развелась с мужем Владимиром Дантесом. После этого Дорофеева засветилась на отдыхе с другом семьи - ресторатором Мишей Кацуриным. Чуть позже стало известно, что пара встречается. Дантес же начал активно появляться вместе с Дашей Кацуриной, бывшей женой Миши. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Дорофеева решила поболтать с фанатами.
"Задайте мне вопрос", - написала Надя.
"Надя, ты не задолбалась?", - написал фанат, спрашивая у Дорофеевой.
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"Есть такое", - призналась звезда.
Также знаменитость опубликовала фото, на котором позировала в одной футболке. Звезда стояла на улице, впечатляя стройными ножками и уставшим видом.
Сообщалось, что Надя Дорофеева решила пообщаться со своими поклонниками в Stories. Одна из подписчиц попросила певицу показать фотографию, которую еще никто не видел.
На это знаменитость ответила публикацией вместе с новым возлюбленным киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. На фото Дорофеева позирует с огромным букетом цветов. Избранник звезды тем временем обнимал ее одной рукой и нежно целовал.
Напомним, Дорофеева показала жаркий поцелуй с новым бойфрендом Кацуриным: кадры, которые еще никто не видел
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