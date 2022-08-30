Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка прославилася завдяки шоу "Холостячка". На проекті Мішина обрала гумориста Олександра Еллерта, але пара не змогла збудувати успішних відносин. А нещодавно зірка вирушила на відпочинок із єдиним сином – Платоном. Зірка на новому сторісі Інстаграм вирішила показати, як їй вдалося засмагнути в Туреччині перед приїздом в Україну.
"Везу до Києва гарну засмагу. Дуже давно про це мріяла, але було не можна. Тепер можна все", - написала Мішина у сторіс.
На фото зірка стояла у міні-топіку та джинсах перед дзеркалом. Ксенія зробила селфі, хваляючись розкішною засмагою.
А раніше Мішина повідомила, що вже знаходиться у Варшаві.
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"Доброго ранку, друзі. Учора прилетіли до Варшави, але весь день проспали, бо всю ніч добиралися. Сьогодні їдемо додому", - написала зірка.
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