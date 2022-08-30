Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря шоу "Холостячка". На проекте Мишина выбрала юмориста Александра Эллерта, но пара не смогла построить успешные отношения. А недавно звезда отправилась на отдых с единственным сыном - Платоном. Звезда на новом сторис Инстаграм решила показать, как ей удалось загореть в Турции перед приездом в Украину.
"Везу в Киев красивый загар. Очень давно об этом мечтала, но было нельзя. Теперь можно все", - написала Мишина в сторис.
На фото звезда стояла в мини-топике и джинсах перед зеркалом. Ксения сделала селфи, хвастаясь роскошным загаром.
А до этого Мишина сообщила, что уже находится в Варшаве.
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"Доброе утро, друзья. Вчера прилетели в Варшаву, но весь день проспали, потому что всю ночь добирались. Сегодня едем домой", - написала звезда.
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