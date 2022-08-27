Украинская актриса и главная героиня первого сезона романтического реалити "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, что в первый день войны ей написал Александр Эллерт и предложил помощь.

Украинская актриса Ксения Мишина поставила жирную точку в отношениях с победителем проекта "Холостячка", юмористом Александром Эллертом. Отвечая на вопросы в интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ", артистка попросила больше никогда не ассоциировать ее с именем бывшего возлюбленного.

"Эллерт остался в моей прошлой жизни. Мы разошлись и прошу больше никогда меня не ассоциировать с его именем. Меня немного бесит этот вопрос. Я конечно понимаю, что он еще часто будет звучать, но я со всех сил пытаюсь поставить здесь жирную точку", - заявила Ксения Мишина.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад в одном из своих интервью Ксения Мишина рассказала, что она была напугана и растеряна в начале войны, она решила вместе с сыном уехать на Западную Украину. Александр Эллерт составил им компанию.

Свою машину он отдал бывшей жене, которая вместе с их дочерью Элей и еще одним ее ребенком от второго брака уехали из Украины, а сам на машине Мишиной отправился с ними на Западную Украину. Тогда фанаты и заговорили, что пара якобы снова вместе.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.