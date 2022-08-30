Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф". Після початку війни Ольга зайнялася написанням книги про українську кухню, а також організовує благодійні вечері. При цьому нещодавно Ольга зізнавалася, що в особистому житті має бардак. Адже вона не знайшла собі житла, роботи і навіть не зібрала дочку Віру до школи, хоча перше вересня зовсім близько. Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А на новому сторісі Ольга поділилася ефектним фото, де позувала без нічого, сидячи на піску біля моря.
"Як жити у двох паралельних світах і не поїхати дахом? Ps. Такі записалася до психолога", - написала Ольга.
До цього Мартиновська поділилася фотографією зі своєю дочкою.
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"Довго вирішувала
Поки є хоч мінімальний ризик і можливість потрапити у вибух, поки немає спокою у місці, де всім серцем так хочеться бути… я не дозволю собі повернутися і бути. Поки вона не може себе захистити, доки не може приймати рішення, доки не може відповідати за себе – я не можу дозволити собі повернутися. А як хочеться, як мріється", - написала Ольга.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" відкрита про цинізм європейців .
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська із "Майстер Шеф" зізналася, чому вирішила залишитися за кордоном.
Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" чесно розповів, чим займається з Мартинівською за кордоном.