Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф". После начала войны Ольга занялась написанием книги об украинской кухне, а также организовывает благотворительные ужины. При этом недавно Ольга признавалась, что в личной жизни у нее бардак. Ведь она не нашла себе жилье, работу и даже не собрала дочь Веру в школу, хотя первое сентября совсем близко. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А на новом сторис Ольга поделилась эффектным фото, где позировала без ничего, сидя на песке у моря.

"Как жить в двух параллельных мирах и не поехать крышей? Ps. Таки записалась к психологу", - написала Ольга.

До этого Мартыновская поделилась фотографией со своей дочерью.

"Долго решала

Пока есть хоть минимальный риск и вероятность попасть во взрыв, пока нет покоя в месте, где всем сердцем так хочется быть… я не позволю себе вернуться и быть. Пока она не может себя защитить, пока не может принимать решения, пока не может отвечать за себя – я не могу позволить себе вернуться. А как хочется, как же мечтается", - написала Ольга.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" разоткровенничалась о цинизме европейцев

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, почему решила остаться за границей

Также Politeka писала, что Ярославский из "Мастер Шеф" честно рассказал, чем занимается с Мартыновской за границей



