;На офіційній сторінці студії "Квартал 95" в Instagram розмістили відео виступу гумористів. Компанію їм склали популярні виконавці: Тіна Кароль, Монатік, KAZKA та Дмитро Шуров.
"Щойно повернулися з 2-х денної поїздки і хочемо поділитися спогадами та емоціями! Низькій уклін нашим прикордонникам, захисникам і захисницям. Дякуємо нашим друзям-артистам, які завжди готові вирушати з нами на будь-яку локацію Дмитро Шуров та гурт KAZKA. Приємно, що до нас доєдналися Дмитро Монатик і Тіна Кароль. Гумор і музика - це також наша зброя! 💙💛", — повідомили кварталівці.
Шанувальники в коментарях подякували артистам за те, що вони підтримують бойовий дух наших захисників, але Євген Кошовий, який з кожним разом виглядає все більш розповнілим, нарвався на критику через зовнішній вигляд:
"Які ви молодці 😍";
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"Жені пора схуднути , підтягнути себе";
"Молодцi! але Жека доганяє Юзіка😂";
"Молодці наші артисти, приїхали підтримати наших воїнів! ❤️🔥Супер! Слава ЗСУ!";
"Молодці, підтимуйте хлопців. Вони так швидше викинуть Росіян з НАШОЇ землі";
"Розкабаніли, як кнури, дивитись гидко 🤢";
"Там всiм схуднути треба. Вже зал не вмiщає".
Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.
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Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.