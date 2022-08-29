Зірки "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов разом з іншими знаменитостями виступили перед українськими захисниками.

;На офіційній сторінці студії "Квартал 95" в Instagram розмістили відео виступу гумористів. Компанію їм склали популярні виконавці: Тіна Кароль, Монатік, KAZKA та Дмитро Шуров.

"Щойно повернулися з 2-х денної поїздки і хочемо поділитися спогадами та емоціями! Низькій уклін нашим прикордонникам, захисникам і захисницям. Дякуємо нашим друзям-артистам, які завжди готові вирушати з нами на будь-яку локацію Дмитро Шуров та гурт KAZKA. Приємно, що до нас доєдналися Дмитро Монатик і Тіна Кароль. Гумор і музика - це також наша зброя! 💙💛", — повідомили кварталівці.

Шанувальники в коментарях подякували артистам за те, що вони підтримують бойовий дух наших захисників, але Євген Кошовий, який з кожним разом виглядає все більш розповнілим, нарвався на критику через зовнішній вигляд:

"Які ви молодці 😍";

"Жені пора схуднути , підтягнути себе";

"Молодцi! але Жека доганяє Юзіка😂";

"Молодці наші артисти, приїхали підтримати наших воїнів! ❤️🔥Супер! Слава ЗСУ!";

"Молодці, підтимуйте хлопців. Вони так швидше викинуть Росіян з НАШОЇ землі";

"Розкабаніли, як кнури, дивитись гидко 🤢";

"Там всiм схуднути треба. Вже зал не вмiщає".

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