Як пише Politeka.net , Михайло Хома - відомий український артист, який прославився завдяки колективу Дзідзьо. Зірка була одружена з Ярославом з 2013 по 2021 рік, яка теж вирішила піти в шоу-бізнес і стала співачкою під псевдонімом SLAVIA. Після розлучення артистка активно зайнялася сольною кар'єрою, а також розвиває свій блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу SLAVIA поділилася фотографією зі свого виступу. Зірка стояла у міні-спідниці білого кольору, виступаючи біля річки.
Варто зазначити, що Ярослава, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Повідомлялося, що Ярослава підтримала дружину президента України.
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Фотосесія першої леді України для журналу Vogue піддалася критиці користувачів соцмереж через начебто "не жіночну" пози, в якій сидить Олена Зеленська.
Також багатьох жінок обурила претензія до тієї пози, в якій сидить перша леді…", - написала зірка та опублікувала фото із розсунутими ногами.
Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо Slavia розпустила волосся та підкреслила природну красу
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