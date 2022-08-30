Екс-дружина Дзідзьо співачка SLAVIA показала стильний образ у міні-сукні, поділившись новим фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Михайло Хома - відомий український артист, який прославився завдяки колективу Дзідзьо. Зірка була одружена з Ярославом з 2013 по 2021 рік, яка теж вирішила піти в шоу-бізнес і стала співачкою під псевдонімом SLAVIA. Після розлучення артистка активно зайнялася сольною кар'єрою, а також розвиває свій блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу SLAVIA поділилася фотографією зі свого виступу. Зірка стояла у міні-спідниці білого кольору, виступаючи біля річки.

Варто зазначити, що Ярослава, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Повідомлялося, що Ярослава підтримала дружину президента України.

"Сиджу на камені, біля водоспаду Дівочі сльози. Кидайте каміння…))

Фотосесія першої леді України для журналу Vogue піддалася критиці користувачів соцмереж через начебто "не жіночну" пози, в якій сидить Олена Зеленська.

Також багатьох жінок обурила претензія до тієї пози, в якій сидить перша леді…", - написала зірка та опублікувала фото із розсунутими ногами.

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