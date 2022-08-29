Як пише Politeka.net, Настя Каменських – відома українська співачка та дружина популярного продюсера Олексія Потапенка (Потапа). Зірка ще до початку війни поїхала з чоловіком із України і півроку не приїжджала назад. І якщо Каменських знайшла сили повернутися до України, то Олексій досі сидить у Європі. Через це зіркову пару дуже критикують українці у всіх соціальних мережах. А цього разу Настя опублікувала відео в ТікТок, де поділилася своєю піснею "Коли мини війна".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Де Потап? Я за нього переживаю теж", "Любімка", "NK, ти клас", "Краса, здоров'я, щастя", "Як справи?" йому важко за кордоном", "Настя, я слухаю ваші пісні, вони прекрасні", "Потап засикло, не чоловік".

Нагадаємо, Каменських відверто розповіла про концерт до Дня незалежності .

А ще Politeka повідомляла, що з'явилися кадри виступу Каменських в Україні та реакція Потапа із закордону.

Також Politeka писала, що Каменських гуляючи Києвом у міні-сукні і без Потапа віддалася спогадам