Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица и жена популярного продюсера Алексея Потапенко (Потапа). Звезда еще до начала войны уехала с мужем из Украины и полгода не приезжала обратно. И если Каменских нашла в себе силы вернуться в Украину, то Алексей по сей день сидит в Европе. Из-за этого звездную пару очень сильно критикуют украинцы во всех социальных сетях. А в этот раз Настя опубликовала видео в ТикТок, где поделилась своей песней "Коли мине війна".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Где Потап? Я за него переживаю тоже", "Любимка", "NK, ты класс", "Красота, здоровье, счастье", "Как дела?", "Красотка", "Красивая такая", "Потап бедный, так ему тяжело за границей", "Настя, я слушаю ваши песни, они прекрасные", "Потап ссыкло, не мужчина".

Напомним, Каменских откровенно рассказала о концерте ко Дню независимости

А еще Politeka сообщала, что появились кадры выступления Каменских в Украине и реакция Потапа из заграницы

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