Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Зірка також веде сторінку в Інстаграм, де ділиться смачними рецептами та особистими кадрами. А цього разу Клопотенко розповів, як запекти яблука.

"Ви їсте печені яблука з сиром, але кисломолочним. Настав час змінити правила гри і запхати в яблука твердий сир. Якщо боїтеся, що у вас занадто консервативні смаки, то просто знайте, що я готував так яблука татові. Він їв так, що я не міг відтягнути його, бо тільки уявіть: м'які солодкі яблука і солоний пружний сир, що тягнеться, Плюс трохи горіхів, ванільного цукру і апельсинової цедри, щоб організувати смакову грудку.

Сир беріть базовий, щоб тягнувся, не мав викривленого смаку за рахунок додаткових інгредієнтів або не був занадто виразним через особливості витримки. І це має бути прямий сир-сир, а не сирний продукт", - написав Клопотенко.

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