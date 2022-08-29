Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где делится вкусными рецептами и личными кадрами. А в этот раз Клопотенко рассказал, как запечь яблоки.

"Вы едите печеные яблоки с сыром, но кисломолочным. Пора изменить правила игры и запихнуть в яблоки твердый сыр. Если боитесь, что у вас слишком консервативные вкусы, то просто знайте, что я готовил так яблоки папе. Он ел так, что я не мог оттащить его. Ибо только представьте: мягкие сладкие яблоки и тянущийся соленый упругий сыр. Плюс немного орехов, ванильного сахара и апельсиновой цедры, чтобы организовать вкусовую ком. Вам будет очень хорошо.

Сыр берите базовый, чтобы тянулся, не обладал искривленным вкусом за счет дополнительных ингредиентов или не был слишком выразительным из-за особенностей выдержки. И это должен быть прямой сыр-сыр, а не сырный продукт", - написал Клопотенко.

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