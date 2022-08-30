Переможець 11-го сезону шоу "Голос країни" співак Сергій Лазановський висміяв росіян на тлі новин про контрнаступ ЗСУ на півдні України.

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський, як і багато молодих людей, знімає відео для Тік Ток. Так, на тлі новин про відхід російських оккупантів із зайнятих позицій у Херсонській області та контрнаступ ЗСУ, артист вирішив записати смішний ролик.

"Коротко про останні новини", - написав артист.

Невеликий ролик Лазановський також виклав на своїй сторінці Інстаграм.

«Наші ЗСУ, коли побачили, як тікають оркастанцюлі з Херсона», - наголосив переможець «Голос країни.

Користувачі мережі розхвалили відео Сергія Лазановського.

«Сергію, ти зробив мій день»,

«Це просто вогонь-гармата»,

«Моя рідна Херсонська область»,

«Сергію, ваші тік-токи – це щось», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Сергій Лазновський викликав бурхливу реакцію після відео про ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, переможець "Голос країни" Лазановський після нещастя за кордоном несподівано звернувся до українців.

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський засвітився поряд із загадковою красунею.