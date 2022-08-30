Победитель 11-го сезона шоу "Голос країни" певец Сергей Лазановский высмеял россиян на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ на юге Украины.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский, как и многие молодые люди, снимает видео для Тик Ток. Так, на фоне новостей об отходе российских окупантов из занятых позиций в Херсонской области и контрнаступлении ВСУ, артист решил записать смешной ролик.

«Коротко про последние новости», - написал артист.

Небольшой ролик Лазановский также выложил на своей странице в Инстаграм.

«Наши ВСУ, когда увидели, как тикают орки с Херсона», - отметил победитель «Голос країни.

Пользователи сети расхвалили видео Сергея Лазановского.

«Сергей, ты сделал мой день»,

«Это просто огонь-пушка»,

«Моя родная Херсонская область»,

«Сергей, ваши тик-токи – это что-то», - пишут в комментариях.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.