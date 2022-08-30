В останньому посту у Instagram Настя Каменських розповіла, що вирішила долучитися до благодійної акції зі збирання коштів (100 тисяч доларів) на тактичні аптечки для військових.

Каменських попросила українців задонатити від 200 грн на спеціально створений рахунок фонду, а потім ставити «+» у коментарях.

6 вересня артистка з командою «Воля та Людяність» рандомно вибере із коментарів того, хто стане власником картини «Біг».

«Біг» – назва цієї ілюстрації на фото. Для мене вона символізує те, як наша країна рухається до перемоги та світлого майбутнього — стрімко та впевнено. Цю роботу написала талановита українська ілюстраторка Марії Кінович @marikinoo. Ілюстрація сертифікована та має особистий підпис автора», - розповіла Настя Каменських.

Перед війною українська співачка Настя Каменських виїхала за кордон. Після повномасштабного вторгнення Росії до України вона виступала на благодійних концертах, де збирала гроші на допомогу нашій країні.

І лише зовсім недавно вона повернулася до України, але без свого чоловіка Потапа, чим викликала хвилю критики.

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