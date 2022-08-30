Як пише Politeka.net , Ольга Куриленко – відома західна актриса українського походження. Зірка починала кар'єру як модель, а вже потім стала популярною актрисою, зігравши ролі в багатьох відомих картинах, включаючи фільм про Джеймса Бонда, де була його напарницею. А після початку війни Ольга виступила на підтримку України і до цього дня у неї на фото красується український прапор. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ольга позувала в одному ліфі та сукні перед дзеркалом.
"Поверніть мене…. ☀️🍉🌊🐠💃🏻 #літні канікули", - написала Ольга.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Вау, прекрасно", "Ольга виглядаєш Ефектно...... завжди красива...", "Якщо я присвячую себе мріям... Я тільки дізнаюся про твоє ім'я... з кожним днем все більше і більше... Вау...!!", "Цілком заворожливо красиво", "Візьми мене з собою", "Прекрасна Ольга".
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