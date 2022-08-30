Популярна українська співачка Тіна Кароль через півроку життя закордоном повернулася додому до рідного Києва і почала спілкуватися з шанувальниками, а також показувати яскраві кадри з концертів, підготовки до них і навіть трохи особистих фото. Як правило, все про особисте життя Кароль тримає під забороною та не любить виставляти на публіку.
Цього разу Кароль показала на своїй сторінці у Телеграм просте селфі без зайвих деталей та продемонструвала вдалий образ. Чорна блуза та джинси без принтів добре поєднувалися між собою.
У мережі одразу обговорили образ виконавиці:
«Тіна, треба відпочити; Милий чарівний бажаний кошеня ❤; про кошеня; кошенят; дайте сил; Штукатурка; Яка красива❤️🔥; Красуня🥺; Як красиво); Кішка моя кохана; Красуня 😍; Кохаємо всім серцем 💙; красуня😍; Люблю 😘; Що за кішечка ЕМАЕ 🥺🥺❤; Красуня❤️Красуня, красуня, красива; Рижуля ❤️🥰».
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Також трохи раніше Тіна зауважила, що вперше за час війни їй вдалося прогулятися столицею, щоб зробити кілька кадрів із фотографом.
"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, за час війни. Незламні та непокорені", - описала свої враження Кароль.
Нагадаємо, Тіна Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.