Тина Кароль в новеньком образе и без лишнего пафоса смогла впечатлить поклонников одним лишь домашним фото.

Популярная украинская певица Тина Кароль спустя полгода жизни заграницей вернулась домой в родной Киев и стала чаще общаться с поклонниками, а также показывать яркие кадры с концертов, подготовки к ним и даже немного личных фото. Как правило, все о личной жизни Кароль держит под запретом и не любит выставлять на публику.

В этот раз Кароль показала на своей странице в Телеграм простое селфи без лишних деталей и продемонстрировала удачный образа. Черная блуза и джинсы без принтов хорошо сочетались между собой.

В сети сразу обсудили образ исполнительницы:

«Тина, надо отдохнуть; Милый очаровательный желанный котенок ❤; о котенок; котяткооо; дайте сил; Штукатурка; Какая красивая❤️‍🔥; Красавица🥺; Как красиво); Кошка моя любимая; Красавица 😍; Любим всем сердцем 💙; красотка😍; Люблю 😘; Что за кошечка ЭМАЕ 🥺🥺❤; Красотка❤️Красотка, красотка, красивая; Рыжуля ❤️🥰».

Также чуть ранее Тина подметила, что впервые за время войны ей удалось прогуляться по столице, чтобы сделать несколько кадров с фотографом.

"Мурашливые эмоции во время этой фотосессии, в центре столицы. Это первая такая прогулка, в объектив, за время войны. Несокрушимые и непокоренные", — описала свои впечатления Кароль.

Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.