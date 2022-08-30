Популярная украинская певица Тина Кароль спустя полгода жизни заграницей вернулась домой в родной Киев и стала чаще общаться с поклонниками, а также показывать яркие кадры с концертов, подготовки к ним и даже немного личных фото. Как правило, все о личной жизни Кароль держит под запретом и не любит выставлять на публику.
В этот раз Кароль показала на своей странице в Телеграм простое селфи без лишних деталей и продемонстрировала удачный образа. Черная блуза и джинсы без принтов хорошо сочетались между собой.
В сети сразу обсудили образ исполнительницы:
«Тина, надо отдохнуть; Милый очаровательный желанный котенок ❤; о котенок; котяткооо; дайте сил; Штукатурка; Какая красивая❤️🔥; Красавица🥺; Как красиво); Кошка моя любимая; Красавица 😍; Любим всем сердцем 💙; красотка😍; Люблю 😘; Что за кошечка ЭМАЕ 🥺🥺❤; Красотка❤️Красотка, красотка, красивая; Рыжуля ❤️🥰».
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Также чуть ранее Тина подметила, что впервые за время войны ей удалось прогуляться по столице, чтобы сделать несколько кадров с фотографом.
"Мурашливые эмоции во время этой фотосессии, в центре столицы. Это первая такая прогулка, в объектив, за время войны. Несокрушимые и непокоренные", — описала свои впечатления Кароль.
Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.