Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна через кілька місяців життя закордоном вирішила повернутися додому. Тепер артистка частіше ділиться яскравими кадрами в Інстаграм та говорить про свої робочі проекти.

Цього разу Марія порадувала фанатів коротким роликом із відпочинку, дозволивши собі трохи розслабитись після трудових буднів.

"This how my thoughts look like…" - пише Марія під новим роликом.

У мережі вирішили обговорити побачене: «Машуля ❤️; Що це за містична локація? 😍; Дааа, думки зараз неможливо зібрати воєдино. Вони перескакують один на одного, змінюють один одного, змінюються щогодини...; Так фантастично!:)🪄💎; Гарні думки у гарної дівчини ❤️; Яка краса!; Де це так добре? Яка нереальна».

Раніше телеведуча Маша Єфросиніна поділилася фотографією, де вона позує у футболці з написом "Слава Україні". Ведуча згадала, як 31 рік тому навчалася у школі у рідній Керчі та мріяла вступити до столиці. Усі мрії Маші справдилися в рідній країні і саме в Україні вона хоче здійснити решту своїх мрій.

Маша Єфросиніна також подякувала Україні за все, що вона їй дала.

