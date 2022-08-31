Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина спустя несколько месяцев жизни заграницей решила вернуться домой. Теперь артистка чаще делится яркими кадрами в Инстаграм и говорит о своих рабочих проектах.
В этот раз Мария порадовала фанатов коротким роликом из отдыха, позволив себе немного расслабиться после трудовых будней.
«This how my thoughts look like…» - пишет Мария под новым роликом.
В сети решили обсудить увиденное: «Машуля ❤️; Что за мистическая локация? 😍; Дааа, мысли сейчас невозможно собрать воедино. Они перескакивают друг на друга, сменяют друг друга, меняются ежечасно…; Так фантастически!:)🪄💎; Красивые мысли у красивой девушки ❤️; Красота какая!; Где это так хорошо?; Какая нереальная».
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Ранее телеведущая Маша Ефросинина поделилась фотографией, на которой она позирует в футболке с надписью "Слава Україні". Ведущая вспомнила, как 31 год назад училась в школе в родной Керчи и мечтала поступить в столицу. Все мечты Маши сбылись в родной стране и именно в Украине она хочет исполнит остальные свои мечты.
Маша Ефросинина также поблагодарила Украину за все, что она ей дала.
Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.
Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.
Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.