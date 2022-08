Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина спустя несколько месяцев жизни заграницей решила вернуться домой. Теперь артистка чаще делится яркими кадрами в Инстаграм и говорит о своих рабочих проектах.

В этот раз Мария порадовала фанатов коротким роликом из отдыха, позволив себе немного расслабиться после трудовых будней.

«This how my thoughts look like…» - пишет Мария под новым роликом.

В сети решили обсудить увиденное: «Машуля ❤️; Что за мистическая локация? 😍; Дааа, мысли сейчас невозможно собрать воедино. Они перескакивают друг на друга, сменяют друг друга, меняются ежечасно…; Так фантастически!:)🪄💎; Красивые мысли у красивой девушки ❤️; Красота какая!; Где это так хорошо?; Какая нереальная».

Ранее телеведущая Маша Ефросинина поделилась фотографией, на которой она позирует в футболке с надписью "Слава Україні". Ведущая вспомнила, как 31 год назад училась в школе в родной Керчи и мечтала поступить в столицу. Все мечты Маши сбылись в родной стране и именно в Украине она хочет исполнит остальные свои мечты.

Маша Ефросинина также поблагодарила Украину за все, что она ей дала.

