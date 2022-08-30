Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва – відома українська танцівниця, яка перемогла на проекті "Танці зі зірками", а після цього працювала хореографом-постановником у грузинському аналогічному проекті. А після початку війни зірка вирушила з дітьми до Італії, де перебувала тривалий час, а потім повернулася назад до України. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила поговорити з українцями.
"Що вас бісить?", - Запитав фанат у Ілони.
"Диванні критики, які тільки й справа пишуть свої хворі, заздрісні коментарі людям, які намагаються жити в ці складні часи і над усе розвиваються та допомагають", - написала зірка у відповідь.
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Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" відверто розповіла про зміни у житті
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" несподівано засвітила чоловіка в одних трусах на всю країну.
Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" вразила схожістю з дочкою