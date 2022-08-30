Як пише Politeka.net, професійний знімок, зроблений під час показу мод у Парижі, Дар'я Хлистун оприлюднила у своєму Instagram.

На фото модель позує в екстравагантному вбранні молочного кольору, прикрашеного пір'ям. Волосся її гладко зачесане, а на обличчі зухвалий погляд.

Знімок дружина Макса Михайлюка вирішила не підписувати, обмежившись геолокацією Франція.

"Красуня", - захоплюються читачі сторінки Дарії.

Раніше модель Дар'я Хлистун розповіла, що познайомилася з Максом Михайлюком у соцмережах та кохання з першого погляду між ними не виникло. До того ж Хлистун поділилася, що на той момент вона не хотіла заводити нові відносини, адже тільки вийшла зі спілки, в якій за два роки «вигоріла».

«Зізнаюся чесно, я побачивши одну фотографію у профілі Максима, наважилася йому відповісти. Повторю ще багато разів, що якісь у нього очі. Ми трохи поспілкувалися і за тиждень уже побачилися особисто. Я приїхала з Дніпра до Києва. Ось я і закохалася в капець», - зізналася вона.

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