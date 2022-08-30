"Холостячка" Злата Огневич поділилася кадрами, показавши розкішні апартаменти у Львові, де вона оселилася.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посіла третє місце на "Євробаченні", а також перемогла на проекті "Маска", де була в образі "Сонця". А минулого року Огневич вирішила піти на проект "Холостячка" у пошуках кохання. Але переможець проекту Андрій Задворний покинув співачку одразу після закінчення проекту. Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Злата вирішила показати готель у Львові, де оселилася. Зірка продемонструвала спальню із розкішним ліжком прямо під дахом.

"Сьогодні сюди приїде Sandman (це я про серіал, якщо що)", - написала зірка.

"Львів. У самому його серці. Центр міста", - написала Злата на наступний сторіс.

Після цього Огневич продемонструвала розкішну ванну кімнату.

"Ванна кімната. Ідеально чисто. Інтер'єр ванлав. Люблю, коли естетика в деталях", - написала Огневич.

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