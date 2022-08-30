"Холостячка" Злата Огневич поделилась кадрами, показав роскошные апартаменты во Львове, где она поселилась.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая заняла третье место на "Евровидении", а также победила на проекте "Маска", где была в образе "Солнца". А в прошлом году Огневич решила пойти на проект "Холостячка" в поисках любви. Но победитель проекта Андрей Задворный бросил певицу сразу после окончания проекта. Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Злата решила показать отель во Львове, в котором поселилась. Звезда продемонстрировала спальню с роскошной кроватью прямо под крышей.

"Сегодня сюда приедет Sandman (это я о сериале, если что)", - написала звезда.

"Львов. В самом его сердце. Центр города", - написала Злата на следующей сторис.

После этого Огневич продемонстрировала роскошную ванную комнату.

"Ванная комната. Идеально чисто. Интерьер ванлав. Люблю, когда эстетика в деталях", - написала Огневич.

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