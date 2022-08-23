Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая рание участвовала во многих шоу, рассказывала о своих талантах и впечатляла образами. Сейчас звезда все чаще делает акценты на творчество в период войны и призывает помогать украинским защитникам.

Не может пройти мимо Злата и конфликтных ситуаций. Как известно, 20 августа, в Подмосковье взорвали иномарку, в которой находилась 30-летняя дочь пропагандиста Александра Дугина Дарья.

Ксения Собчак в своем телеграм-канале призналась, что якобы она в ужасе от произошедшего с дочерью пропагандиста, ранее призывавшего убивать украинцев. А его дочь и вовсе называла украинский народ нацистами.

Злата не стала молчать на циничное высказывание Собчак:

«Так же в ужасе от русских, которые молча смотрят на весь тот ад, что устроили в Украине!» - призналась Злата и осудила поведение оккупантов в очередной раз.

После очередных концертов, артистка решила показать, как возвращается домой.

«Рада вернуться домой! Пока ехала – получила кучу сообщений, что я вернулась в опасность, впереди 24 августа. Во-первых, я верю в ВСУ, во-вторых, я не хочу нагнетать там, где этого не стоит делать. Признаков явных я не вижу, дальше – посмотрим. Но я призываю в эти дни ответственно относиться ко всем воздушным тревогам» - высказалась Злата.

Напомним, Огневич втиснулась в цветочное платье и дала совет, как получить кучу комплиментов

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