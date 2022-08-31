Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Володимир після початку війни зайнявся організацією благодійних вечерь, а також написанням книги про українську кухню разом із колегою Ольгою Мартиновською.
Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ярославський поділився кадрами як займається спортом.
У новому сторіс Володимир сидів за тренажером і хитав руки.
"Хоч трошки спорту...", - написав Ярославський у соріс.
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Варто зазначити, нещодавно зірка з'явився у футболці перед дзеркалом і поскаржився на великий живіт.
Повідомлялося, що Ярославський із "Майстер Шеф" вразив навіть Мартинівську новим рецептом із кабачків.
А ще Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" порадував українців новинами про кулінарне шоу
Також Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" нарешті возз'єдналася з Ярославським.