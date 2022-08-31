Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка була одружена з Володимиром Дантесом, але нещодавно пара вирішила розійтися. Після цього стало відомо, що Дорофєєва зустрічається з найкращим другом сім'ї - Михайлом Кацуріним, який теж розлучився з дружиною, залишивши її з двома дітьми. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
"Крапають" у трендах YouTube, як вам відео? Як вам пісня?", - написала Дорофєєва.
Фанати поставили понад тисячу лайків і написали коментарі:
"Кліп неймовірно емоційний, а пісня в саме серце", "Такі солодкі сльози", "Кліп просто вау", "Скоро 1 млн переглядів на Ютубі, швидше за все", "Я скажу одне, я дуже чекаю 16 вересня новий альбом, тому що ця пісня мені дуже подобається", "Пісня неймовірна", "Надя я знайшла, вибач, тоді як я вбила не було, тільки той сайт! А ось знайшла як ти написала, а то я вже подумала….", "нарешті ти співаєш українською Дорофєєва, це неймовірно".
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Нагадаємо, Астаф'єва після шквалу критики несподівано звернулася до українців та зачепила Дорофєєву.
А ще Politeka повідомляла, що Володимир Дантес заінтригував спільною подорожжю з екс-дружиною нового бойфренда Дорофєєвої.
Також Politeka писала, що Дорофєєва з "шухером" на голові вразила домашнім чином.