Певица Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло", а также экс-жена Владимира Дантеса, впечатлила видом на новом видео.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда была замужем за Владимиром Дантесом, но недавно пара решила разойтись. После этого стало известно, что Дорофеева встречается с лучшим другом семьи - Мишей Кацуриным, который тоже развелся с женой, оставив ее с двумя детьми. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Крапають" в трендах YouTube, как вам видео? Как вам песня?", - написала Дорофеева.

Фанаты поставили более тысяч лайков и написали комментарии:

"Клип невероятно эмоционален, а песня в самое сердце", "Такие сладкие слезы", "Клип просто вау", "Скоро 1 млн просмотров на Ютубе, скорее бы", "Я скажу одно, я очень жду 16 сентября новый альбом, потому что эта песня мне очень нравится", "Песня невероятная", "Надя я нашла, извини, тогда как я убила не было, только тот сайт! А вот нашла как ты написала, а то я уже подумала….", "наконец ты поешь на украинском Дорофеева, это невероятно".

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