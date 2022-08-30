Певица, модель и волонтер Даша Астафьева, ранее несколько раз попавшая под шквал критики, обратилась к украинцам.

Сначала Астафева поддержала флешмоб ко Дню Независимости, показав жест, придуманный Минкультом совместно с организацией Banda Agency, который должен символизировать трезубец, но имел неприличный подтекст. Недавно Дашу также подвергли критике за неожиданные фотографии в компании советника Офиса президента Алексея Арестовича.

В обоих случаях артистка бурно реагировала на критику и жестко ставила хейтеров на место, но в этот раз на своей странице в Instagram Астафьева разместила сдержанный пост, в котором обратилась к поклонникам.

"Говорите людям иногда, что вы их цените. Время от времени. Но обязательно. Посмотрите вокруг, как много так и не услышали… Спасибо за то, что вы со мной за критику и уважение. Обнимаю", — написала Даша.

"Даша, ты непревзойденная ❤️", - сразу же написала под фото певица Надя Дорофеева.

Поклонники Астафьевой в комментариях поддержали артистку и засыпали ее комплиментами: "Красавица 😍, обожаю такие фото", "Спасибо Вам, красивая Даша) за Ваши фото и посты, ….а особенно за объятия)", "Вы такая красивая на этом фото", "Какое необычное и хорошее фото… ! 💛💙 и такой вдохновляющий пост!".

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