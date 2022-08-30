Сначала Астафева поддержала флешмоб ко Дню Независимости, показав жест, придуманный Минкультом совместно с организацией Banda Agency, который должен символизировать трезубец, но имел неприличный подтекст. Недавно Дашу также подвергли критике за неожиданные фотографии в компании советника Офиса президента Алексея Арестовича.
В обоих случаях артистка бурно реагировала на критику и жестко ставила хейтеров на место, но в этот раз на своей странице в Instagram Астафьева разместила сдержанный пост, в котором обратилась к поклонникам.
"Говорите людям иногда, что вы их цените. Время от времени. Но обязательно. Посмотрите вокруг, как много так и не услышали… Спасибо за то, что вы со мной за критику и уважение. Обнимаю", — написала Даша.
"Даша, ты непревзойденная ❤️", - сразу же написала под фото певица Надя Дорофеева.
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Поклонники Астафьевой в комментариях поддержали артистку и засыпали ее комплиментами: "Красавица 😍, обожаю такие фото", "Спасибо Вам, красивая Даша) за Ваши фото и посты, ….а особенно за объятия)", "Вы такая красивая на этом фото", "Какое необычное и хорошее фото… ! 💛💙 и такой вдохновляющий пост!".
Напомним, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров.
Как сообщала Politeka, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук эмоционально обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что супруга продюсера "Квартал 95" показала редкое фото с мужем и сыном.