Як пише Politeka.net , Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала відомою ще в дитинстві. Зірка, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Аліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Гросу опублікувала кадри зі своїм братом, якому сьогодні виповнилося 5 років.
"У моєї солодкої булочки сьогодні День Народження. Люблю тебе, братику. Рости трохи менше збитковим, ніж ти є зараз", - написала Аліна.
На фото брат Гросу тримав торт та задував свічки.
До цього Аліна показала, як відвідала "Місто Добра".
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Рада ухвалила законопроект, який сподобається не всім українцям: одна з умов початку переговорів щодо вступу до ЄС
Наступ на Херсонщині, у ЗСУ нові серйозні успіхи: "Ми не воюємо для понтів"
Автобус з дітьми та їх батьками розбився на українській дорозі: "Удар був такий, що..."
Каменських повернулася одна та розповіла про стан Потапа: "У нього паралізувало..."
"Відвідали Місто Добра.
У багатьох із цих дітей немає батьків, серце розривається, навіть від однієї думки. Але ж вони сильні! Вони посміхаються! Вони не втратили віри в людей та в майбутнє. Вони йдуть на контакт і вірять у краще, я хочу, щоб у них була щаслива доля. І роблю все від мене залежне, щоб покращити їхнє життя, дякую, Місто Добра, що ви є у цих діток. Вони наше майбутнє", - написала зірка.
Нагадаємо, нещастя у Аліни Гросу, зірка лежить під крапельницею: кадри з лікарні та що відомо
А ще Politeka повідомляла, що Зібров розкрив, чи зберегла Гросу стосунки з коханим-росіянином.
Також Politeka писала, що Аліна Гросу у рожевому корсеті спантеличила українців новою фотосесією.