Як пише Politeka.net , Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала відомою ще в дитинстві. Зірка, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Аліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Гросу опублікувала кадри зі своїм братом, якому сьогодні виповнилося 5 років.

"У моєї солодкої булочки сьогодні День Народження. Люблю тебе, братику. Рости трохи менше збитковим, ніж ти є зараз", - написала Аліна.

На фото брат Гросу тримав торт та задував свічки.

До цього Аліна показала, як відвідала "Місто Добра".

"Відвідали Місто Добра.

У багатьох із цих дітей немає батьків, серце розривається, навіть від однієї думки. Але ж вони сильні! Вони посміхаються! Вони не втратили віри в людей та в майбутнє. Вони йдуть на контакт і вірять у краще, я хочу, щоб у них була щаслива доля. І роблю все від мене залежне, щоб покращити їхнє життя, дякую, Місто Добра, що ви є у цих діток. Вони наше майбутнє", - написала зірка.

Нагадаємо, нещастя у Аліни Гросу, зірка лежить під крапельницею: кадри з лікарні та що відомо

А ще Politeka повідомляла, що Зібров розкрив, чи зберегла Гросу стосунки з коханим-росіянином.

Також Politeka писала, що Аліна Гросу у рожевому корсеті спантеличила українців новою фотосесією.



