Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала известной еще в детстве. Звезда, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Алина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Гросу опубликовала кадры со своим братом, которому сегодня исполнилось 5 годиков.

"У моей сладкой булочки сегодня День Рождения. Люблю тебя, братик. Расти немного меньше убыточным, чем ты есть сейчас", - написала Алина.

На фото брат Гросу держал торт и задувал свечи.

До этого Алина показала, как проведала "Город Добра".

"Посетили Город Добра.

У многих из этих детей нет родителей, сердце разрывается, даже от одного этого мнения. Но они сильны! Они улыбаются! Они не потеряли веру в людей и в будущее. Они идут на контакт и верят в лучшее, я хочу чтобы у них была счастливая судьба. И делаю все от меня зависящее, чтобы улучшить их жизнь, спасибо, Город Добра, что вы есть у этих деток. Они наше будущее", - написала звезда.

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