Сейчас оба находятся на Буковине.

О том, чем сейчас занимается пара, рассказал певец Павел Зибров. После начала полномасштабного вторжения россии артист вместе со своей женой отправился на Буковину. Там Зибров встретился с Алиной Гросу.

С начала войны певица занялась волонтерством и помощью украинским защитникам. Все это время она ничего не говорила о российском актере Романе Полянском, с которым начала встречаться до войны. Некоторые предполагали, что пара могла расстаться.

Однако, Зибров раскрыл, что Роман отправился на Буковину вместе с Алиной и занял проукраинскую позицию.

«Он молодец. Он россиянин, и я понимаю, что внутренне ему сложно находиться на Буковине, на Западе Украины. Но он патриот! Он ходит морды бьет, если кто-нибудь слово скажет против Украины», - похвалил Полянского Зибров.

Он также считает, что Роман и Алина – отличная пара.

«У них хорошая, дружная украинская семья. Он наш хлоп!», - заявил певец.

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