Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська спортсменка, яка отримала звання Майстер спорту України. Зірка наважилася піти на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком, де їй вдалося перемогти на проекті. Після шоу пара відразу розійшлася і Михайлюк обрав собі за дружину модель VS Дашу Хлистун. Натомість Ульянова стала завдяки проекту успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі. А цього разу Даша вирішила поговорити з українськими фанатами.
"Задайте мені питання", - написала Ульянова, запрошуючи своїх фанів до розмови.
"Ти зараз сама живеш? Або зі своєю половинкою", - спитав хтось.
"Можна вже звикнути, що одна) завжди", - написала Даша.
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"Чи є у вас дайсон для волосся і як? Як вам керастас для волосся?", - Запитав ще один фан.
"У мене фен філіпс, але я намагаюся колись на вулиці тепло, менше сушити. Керастас для мого волосся не підходить. Зараз також тестую різний догляд", - написала Ульянова.
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