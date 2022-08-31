Гимнастка Даша Ульянова, которая победила на проекте "Холостяк", рассказала, с кем сейчас живет.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая получила звание Мастер спорта Украины. Звезда решилась пойти на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где ей удалось победить на проекте. После шоу пара сразу разошлась и Михайлюк выбрал себе в жены модель VS Дашу Хлыстун. Зато Ульянова стала благодаря проекту успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. А в этот раз Даша решила поболтать с украинскими фанатами.

"Задайте мне вопрос", - написала Ульянова, приглашая своих фанов к разговору.

"Ты сейчас сама живешь? Или со своей половинкой", - спросил кто-то.

"Можно уже привыкнуть, что одна) Всегда", - написала Даша.

"Есть ли у вас дайсон для волос и как? Как вам керастас для волос?", - спросил еще один фан.

"У меня фен филипс, но я пытаюсь когда на улице тепло, меньше сушить. Керастас для моих волос не подходит. Сейчас также тестирую разный уход", - написала Ульянова.

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