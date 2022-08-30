Як пише Politeka.net, Григорій Решетник – успішний український телеведучий та ведучий шоу "Холостяк". Зірка одружена з красунею Кристиною, яка народила йому трьох дітей. Дружина Григорія, як і зоряний чоловік, веде сторінку до Інстаграма, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Христина вирішила розповісти про росіян, які набігли до неї у коментарі.
"Читаю коментарі під останнім постом. Як тільки починаю виставляти публікації на підтримку ЗСУ, так одразу ж активізуються оркоботи або шанувальники наших горе-сусідів. Запам'ятайте - не вийде зіштовхнути український народ - ми сильні та єдині. публікаціями, російськими прапорами або нещодавньою датою створення (це мої особисті спостереження) Словом, не дорікайте комусь за посмішки дітей, за щасливі моменти життя, бо нам усім складно і ми вчимося жити в цих умовах. у найтемніші часи - це єдиний шанс вибратися з цього болота. Потрібно жити життя", - написала Крістіна.
Нагадаємо, дружину ведучого "Холостяка" Решетника жорстко розкритикували через нові кадри .
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А ще Politeka повідомляла, що іна Решетника несподівано засвітила дочку "Холостяка" Макса Михайлюка, показавши, як вона змінилася.
Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника поділилася одкровенням про старшого сина