Как сообщает Politeka.net, Кристина и Григорий Решетник воспитывают троих сыновей: старшие Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году, а младший Александр появился на свет в конце ноября 2020 года. На своей странице в Инстаграм мама троих детей показала, как выросли их сыновья.

На фото Иван, Дмитрий и Александр позируют в вышиванках. Мальчики держат друг друга за руки и счастливо удыбаются на камеру. Старшие Александр и Дмитрий очень похожи на своего папу. В то время, как младший Саша, внешне больше похож на мамочку.

"Козаки, будущее Украины", - подписала соответствующие кадры Кристина Решетник.

Пользователей сети умилили снимки и они написали несколько комплиментов под фото: "Козаки", "Три богатыря, успехов и везения в их жизни", "Какие хорошие детки! Вы пример", "Какие красавчики Кристина, у вас такие замечательные сыночки", "Лучшие козаки! Братья Решетники просто чудо".

Стоит отметить, что ранее Григорий Решетник признавался, что у его семьи были мысли уехать из Украины, но они вместе приняли решение остаться на Родине. Супруги решили, что можно волонтерством заниматься, можно вдохновлять людей своим примером, давать им веру, что победа близка, что мы должны объединяться

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.



