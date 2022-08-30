Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - успешный украинский телеведущий и ведущий шоу "Холостяк". Звезда женат на красотке Кристине, которая родила ему троих детей. Жена Григория, как и звёздный муж, ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Кристина решила рассказать о россиянах, которые набежали к ней в комментарии.

"Читаю комментарии под последним постом. Как только начинаю выставлять публикации на поддержку ВСУ, так сразу же активизируются оркоботы или поклонники наших горе-соседей. Запомните - не выйдет столкнуть украинский народ - мы сильные и единые. Не ведитесь а провокации профилей с нулем фолловеров и публикациями, российскими флагами или недавной датой создания (это мои личные наблюдения). Словом, не упрекайте кому-то за улыбки детей, за счастливые моменты жизни, ибо нам всем сложно и мы учимся жить в этих условиях. Сейте добро, любовь и светлое даже у самые темные времена - это единственный шанс выбраться из этого болота. Нужно жить жизнь", - написала Кристина.

Напомним, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров

А еще Politeka сообщала, что ена Решетника неожиданно засветила дочь "Холостяка" Макса Михайлюка, показав, как она изменилась

Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника поделилась откровением о старшем сыне