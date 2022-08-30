Як пише Politeka.net , Тіна Кароль – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Також після початку війни Тіна активно зайнялася благодійним концертами, збираючи гроші на допомогу Україні. Не забуває Кароль і про Тікток, де зірка поділилася відео, як співає пісню "Червона калина".
"Новое звучание "Червоної калини". Как вам?", - написала Кароль.
Фанаті поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Пісня прекрасна, але не в цьому виконанні", "Навіщо???", "Переходів немає?", "Що це таке?", "Не гарно, Спаплюжили пісню", "Класно, незвичайно. Люди, пісня в такому аранжуванні спеціально зроблена для Washion Week в Японії, тому все тут гармонійно", "Ну ні) версія Хлівнюка за серце чіпає, а це ну таке ...", "Здрастуйте. Розкажіть будь ласка як ви худнеєте".
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