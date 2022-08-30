Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Также после начала войны Тина активно занялась благотворительным концертами, собирая деньги в помощь Украине. Не забывает Кароль и о ТикТок, где звезда поделилась видео, как поет песню "Червона калина".

"Новое звучание "Червоної калини". Как вам?", - написала Кароль.

Фанаті поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Песня прекрасная, но не в этом исполнении", "Зачем???", "Переходов нет?", "Что это такое?", "Не красиво, осквернили песню", "Классно, необычно. Люди, песня в такой аранжировке специально сделана для Washion Week в Японии, поэтому все здесь гармонично", "Ну нии) версия Хливнюка за сердце трогает, а это ну такое…", "Здравствуйте. Расскажите пожалуйста как вы худеете".

Напомним, Кароль впервые после возвращения в Киев устроила эпатажную съемку

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