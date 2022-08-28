Тина Кароль после возвращения домой заинтересовала простым кадром на природе и показала уютный образ.

Популярная украинская певица Тина Кароль несколько месяцев путешествовала заграницей, активно поддерживала украинцев и продолжает призывать обращать внимание на пострадавших. Недавно Кароль также вернулась домой и успела засветиться на встрече с украинскими военными.

Также Тина порадовала личным постом в Телеграм, решив залюбоваться красотой родных мест и природы после приезда.

«Моя Страна самая лучшая. Патриотизм – это ментальная связь. Моя особая эмоциональная принадлежность. Всегда была и есть!» - написала Тина в Телеграм.

Поклонники также поделились своим мнением: «Королева ❤️🫂; лучшая!🤍🫴🏻; кошка; Моя тоже прекрасна; Моя любовь; Да, самая лучшая страна; как хороша 😩🫶🏻; какая симпатюлька 🥺; аминь 🙏; котик🥺😍; Тина невероятная. Люблю запах сена😍; смазливая!; Лучшая Тина❤️Непобедимая Украина💪🇺🇦».

Недавно артистка вернулась в Киев, а сегодня показала в Инстаграм, как встретилась с нашими защитниками.

«Вчера Тина Кароль поддержала наших ребят 💙» - сказано в подписи под новыми кадрами. Как можно заметить, артистка выбрала лаконичный образ максимально закрытого типа и такой выбор еще больше понравился поклонникам.

Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.