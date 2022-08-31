Напередодні на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік поділилася кадрами, на яких разом з дітьми розважається в басейні під відкритим небом у Києві. Дружину телеведучого масово розкритикували мешканці регіонів, які піддаються постійним обстрілам з боку окупантів, мовляв, столиця надто швидко забула, що в країні війна.

В сторіс Решетнік вирішила відповісти на закиди, але чомусь усіх свої критиків назвала "оркоботами" та прихильниками росії.

"Читаю коменти під останнім постом. Як тільки починаю виставляти публікації на підтримку ЗСУ, так зразу ж активізуються оркоботи або прихильники наших горе-сусідів. Запам'ятайте: не вийде зіштовхнути український народ — ми сильні і єдині. Не ведіться на провокації профілів з 0 підписників і публікаціями, російськими прапорами, або ж недавньою датою створення (це мої особисті спостереження)", — поділилася дружина ведучого.

Христина у відповідь на докори також додала, що зараз складно усім українцям.

"Словом, не дорікайте комусь за усмішки їхніх дітей, за щасливі моменти життя, бо нам усім складно і ми вчимося жити в цих умовах! Сійте добро, любов і світле навіть у найтемніші часи — це єдиний шанс вибратися з цього болота. Треба жити життя!", — наголосила Решетнік.

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