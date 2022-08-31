Астаф'єва у новенькому образі розповіла українцям про цікаву ініціативу, до якої приєдналася сама.

Як відомо, Даша Астаф'єва є популярною українською співачкою та моделлю, а також актрисою і останні півроку ще й займається волонтерством. Артистка намагається активно допомагати постраждалим українцям та нашим захисникам.

«Найкращий подарунок – наша перемога. Стало дуже доброю традицією у Дні народження відмовлятися від подарунків та відкривати банк для збору коштів на ЗСУ. Завжди підтримую такі ініціативи і дуже тішуся, що їх підхопили і великі компанії, використовуючи силу свого бренду» - пише Астаф'єва.

Вона наголосила на компаніях, які знову організували збір 11 мільйонів гривень на зграю БПЛА «Валькірія»! Це дуже круті українські безпілотники, які допомагають отримати чіткі зображення ворога. Важлива річ у бою.

«😍 Даша, яка ти 🔥; Красуня ❤️; Ви дуже гарна 😍 і сукня неймовірна 🔥; Даша, як Ви гарна !!!😍; ❤️Хороша, вишукана, тендітна та дуже сильна українка; Даша, де купили таку сукню? Розкішна; Це сукня, що ідеально тебе обволікає .👌; Красуня! ❤️ Вам дуже підходить ця сукня 🔥; А кажуть, що немає ідеальної жінки… ось! - відповідають у мережі.

Зазначимо, нещодавно Даші також довелося розбиратися зі скандалом. Спочатку Астафева підтримала флешмоб до Дня Незалежності, показавши жест, який має символізувати тризуб, але мав непристойний підтекст.

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