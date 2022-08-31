Астафьева в новеньком образе рассказала украинцам об интересной инициативе, к которой присоединилась сама.

Как известно, Даша Астафьева является популярной украинской певицей и моделью, а также актрисой и в последние полгода еще и занимается волонтерством. Артистка старается активно помогать пострадавшим украинцам и нашим защитникам.

«Лучший подарок – наша победа. Стало очень доброй традицией в Дне рождения отказываться от подарков и открывать банк для сбора средств на ВСУ. Всегда поддерживаю такие инициативы, и очень радуюсь, что их подхватили и крупные компании, используя силу своего бренда» - пишет Астафьева.

Она отметила компании, которые снова организовали сбор 11 миллионов гривен на стаю БПЛА «Валькирия»! Это очень крутые украинские беспилотники, которые помогают получить четкие изображения расположения врага. Важная штука в бою.

«😍 Даша, какая ты 🔥; Красавица ❤️; Вы очень хорошая 😍 и платье невероятное 🔥; Даша, как Вы хороша !!!😍; ❤️Хорошая, изысканная, хрупкая и очень сильная украинка; Даша, где купили такое платье? Роскошная; Это платье, идеально тебя обволакивает .👌; Красотка! ❤️ Вам очень подходит это платье 🔥; А говорят, что нет идеальной женщины… вот!» - отвечают в сети.

Отметим, недавно Даше также пришлось разбираться со скандалом. Сначала Астафева поддержала флешмоб ко Дню Независимости, показав жест, который должен символизировать трезубец, но имел неприличный подтекст.

Напомним, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров.

Как сообщала Politeka, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук эмоционально обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что супруга продюсера "Квартал 95" показала редкое фото с мужем и сыном.