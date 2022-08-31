На кадрах молодша донька Лілії Ребрик прибігла до бабусі і міцно обняла її, боячись відпустити.

Як повідомляє Politeka.net , актриса та ведуча Лілія Ребрик із чоловіком, хореографом Андрієм Диким повернулися до Києва, на якийсь час, залишивши дітей із бабусею та дідусем у Чернівцях.

Як повідомила вона в Інстаграм, дівчатка не бачили бабусю з боку батька близько шести місяців, тому першу їхню зустріч за такий довгий термін, актриса вирішила зафіксувати на камеру.

Зокрема, молодша дочка Андрія Дикого та Лілії Ребрик для цієї події вбралася в образ маленької принцеси. Так, маленька дівчинка вдягла пишну спідницю яскравого зеленого кольору – схожу на ту, що носять балерини.

Її образ доповнювали біла футболка з рукавами-ліхтариками та срібні туфельки. Золотисті локони дівчинка зібрала у високий хвіст і перев'язала волосся синьо-жовтою резинкою.

На кадрах молодша донька Лілії Ребрик прибігла до бабусі і міцно обняла її, боячись відпустити. Бабуся дівчинки у відповідь зробила те саме і притиснула дівчинку до себе.

"Дома... Півроку не бачилися. Зустріч із бабусею", - підписала відповідні кадри телеведуча Лілія Ребрик.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

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