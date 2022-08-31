Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік, гуморист Сергій Середа виїхали за кордон, щоби взяти участь у благодійних концертах. Зірка ним співає, та її чоловік - виконує роль ведучого.

В інтерв'ю "24 каналу" MamaRika розповіла, як Сергію вдалося виїхати з України під час воєнного стану і чому він відмовився від служби у ЗСУ.

MamaRika пояснила, що її фоловерів неодноразово цікавило, яким чином 32-річний Сергій Середа зміг перетнути кордон України в умовах повномасштабної війни. Як з'ясувалося, йому дозволили виїхати до Європи, щоб долучитись до благодійності, виступаючи у ролі ведучого.

За її словами, Сергій Середа кілька разів прагнув вступити до лав захисників, але співачка щоразу його зупиняла та просила залишитися із сім'єю.

"Якщо чесно, я стримую Сергія. Не соромлюся говорити про це. Кілька разів я просила його, щоб не йшов, був з нами. Він – все моє життя. Не знаю, як би я витримала це. я була просто знищена", – розповіла співачка MamaRika.

Нагадаємо, що MamaRika розповіла, як повернулася з Польщі в Україну.

Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий, Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.