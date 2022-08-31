Украинская певица MamaRika рассказала, что Сергей Середа несколько раз стремился вступить в ряды защитников.

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа уехали за границу, чтобы принять участие в благотворительных концертах. Звезда на них поет, а ее супруг - исполняет роль ведущего.

В интервью "24 каналу" MamaRika рассказала, как Сергею удалось выехать из Украины во время военного положения и почему он отказался от службы в ВСУ.

MamaRika объяснила, что ее фолловеров не раз интересовало, каким образом 32-летний Сергей Середа смог пересечь границу Украины в условиях полномасштабной войны. Как выяснилось, ему разрешили выехать в Европу, чтобы приобщиться к благотворительности, выступая в роли ведущего.

По ее словам, Сергей Середа несколько раз стремился вступить в ряды защитников, но певица каждый раз его останавливала и просила остаться с семьей.

"Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить об этом. Несколько раз я просила его, чтобы не уходил, был с нами. Он – вся моя жизнь. Не знаю, как бы я выдержала это. Когда он рвался идти в ВСУ, я была просто уничтожена", – рассказала украинская певица MamaRika.

Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.