Дружина Юрія Ткача із "Квартал 95" Вікторія поділилася відео зі своєю дочкою, опублікувавши його у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український гуморист та зірка "Квартал 95". Знаменитість одружений із танцівницею Вікторією, яка йому народила дочку Лізу. Вона, як і зірковий чоловік, веде сторінку в Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим. А цього разу Вікторія показала дочку, що підросла, перед походом у другий клас.

"Виходимо з літа, прямо в другий клас...

Дівчата, ділитеся думками щодо школи.

Що у вас з навчання? Онлайн чи офлайн?", - написала Вікторія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Львів змішана 50/50", "Яка вона доросла стала", "Красуня", "Молодша дочка 2 клас, старший 4 обидва онлайн, Вінниця. Всі батьки проголосували за онлайн тим більше у школі немає укриття", "Яка доросла стала" , "Дуже доросла стала", "Кривий Ріг онлайн", "Одеса онлайн, але кілька шкіл офлайн)", "У Харкові онлайн (((((( і незрозуміло коли діти підуть до школи) ((((Постійні обстріли і вдень вночі немає спокою (((((((().

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