Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" Виктория поделилась видео со своей дочерью, опубликовав его в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист и звезда "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Она, как и звездный супруг, ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным. А в этот раз Виктория показала подросшую дочь перед походом во второй класс.

"Выходим из лета , прямо во второй класс...

Девушки, делитесь мнениями по школе.

Что у вас по учебе? Онлайн или офлайн?", - написала Виктория.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Львов смешанная 50/50", "Какая она взрослая стала", "Красотка", "Младшая дочь 2 класс, старший 4 оба онлайн, Винница. Все родители проголосовали за онлайн тем более в школе нет укрытия", "Какая взрослая стала", "Очень взрослая стала", "Кривой Рог онлайн", "Одесса онлайн, но несколько школ оффлайн)", "В Харькове онлайн (((((( и непонятно когда дети пойдут в школу (((( Постоянные обстрелы и днём и ночью нет покоя ((((((((".

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