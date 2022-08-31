Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист и звезда "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Она, как и звездный супруг, ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным. А в этот раз Виктория показала подросшую дочь перед походом во второй класс.
"Выходим из лета , прямо во второй класс...
Девушки, делитесь мнениями по школе.
Что у вас по учебе? Онлайн или офлайн?", - написала Виктория.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Кароль оконфузилась, попытавшись перепеть "Червону калину": "Осквернили песню..."
Лилия Ребрик после ухода с телевидения поделилась радостной новостью: "Мы с папой сделаем все..."
"Вечная память": звезда "Х-Фактора" Николайчук эмоционально обратилась к украинцам
Жена продюсера "Квартал 95" показала редкое фото с мужем и сыном: "Вот мой командир"
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Львов смешанная 50/50", "Какая она взрослая стала", "Красотка", "Младшая дочь 2 класс, старший 4 оба онлайн, Винница. Все родители проголосовали за онлайн тем более в школе нет укрытия", "Какая взрослая стала", "Очень взрослая стала", "Кривой Рог онлайн", "Одесса онлайн, но несколько школ оффлайн)", "В Харькове онлайн (((((( и непонятно когда дети пойдут в школу (((( Постоянные обстрелы и днём и ночью нет покоя ((((((((".
Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" поделилась трогательным моментом, фото семейной идиллии
Также Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" растрогала кадрами в свой день рождения
А еще Politeka сообщала, что дочь Ткача из "Квартал 95" растрогала песней о погибших украинских защитниках