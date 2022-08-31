Фанатка путіна Надія Бабкіна напоролася на жорстку критику українців через гастролі в зруйнованому росіянами Маріуполі. Російська співачка приїхала до окупованого Маріуполя, щоб заспівати для місцевих мешканців. Більше того, путіністка навіть посміла виконувати українські пісні для маріупольців.

Візит фанатки путіну до рідного міста прокоментував ведучий "Орла і Решки" Андрій Бідняков. У своєму Instagram він опублікував фото Бабкіної та її "пісенного війська", зроблене на тлі розбомбленого драматичного театру в Маріуполі. На цьому місці за різними даними загинуло понад 300 людей, які ховалися там від російських снарядів.

"Надія Бабкіна зі своїм пісенним військом і ботоксом приїхала і сфотографувалася на тлі Маріупольського драмтеатру. На тлі театру бомбу на який скинув російський літак. На тлі театру, де загинуло близько 300 людей, які ховалися від російських снарядів", - написав Бідняков.

Тим часом сама Надія Бабкіна заявила, що українці в окупованому місті "приймали нас захоплено", а в неї "стояв у горлі кому". Також відомо, що фанатка путіна зібралася відвідати більшість окупованих міст на Донбасі. Разом зі своїм ансамблем співачка вже побувала у Луганську, де обурила виконання української пісні.

Нагадаємо, "Тримайтеся, хлопці, ми всі з вами": неприємності наздогнали популярний український гурт.

Як повідомляла Politeka, "Підтримуємо один одного": Саніна з The Hardkiss розповіла, куди йдуть гроші з їхніх концертів.

Також Politeka писала, що "Загинули люди": Бабкін поділився болем після обстрілу його улюбленого місця у Харкові.